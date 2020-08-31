Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае «разрубили» небоскреб 

Lenta.ru 6 часов назад
В Китае «разрубили» небоскреб
Фото: OMA
В городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая «разрубили» небоскреб. Такой вид создают три «небесные палубы», расположенные по бокам здания. По задумке авторов проекта, они будут служить смотровыми площадками с панорамным видом на город. Об этом сообщает Designboom.
Небоскреб высотой 200 метров получил название Prince Plaza. Он располагается на живописной территории между горами и морем. Для того чтобы можно было увидеть панорамный вид на местность, здание «разрубили» и оборудовали «небесными палубами» — смотровыми площадками. В качестве главного материала при строительстве использовали стеклянные панели, а «палубы» отделали конструкциями в виде шестиугольников. Таким образом окружающая природа отражается в фасаде небоскреба и создает на нем узор.
Автором проекта выступило голландское архитектурное бюро OMA в лице архитекторов Дэвида Джаноттена (David Gianotten) и Бауке Альбады (Bauke Albada). Они планировали создать здание, которое бы гармонировало с окружающей территорией и было доступно для людей. «Prince Plaza отлично взаимодействует и с горами, и с морем, и с индустриальной инфраструктурой. Три „палубы“ — важные элементы дизайна. Они как бы разрушают его монолитный фасад и являются общественными местами, где каждый может насладиться природой», — рассказывает Джаноттен.
Архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture) было основано в 1975 году в Роттердаме голландским архитектором Ремом Колхасом (Rem Koolhaas) и его партнерами. Недавно OMA и дизайнеры Шохей Шигемацу (Shohei Shigematsu) и Джейк Форстер (Jake Forster) представили проект масштабной реконструкции здания культовой ювелирной империи — Tiffany & Co на Пятой авеню. Она станет первой для этого флагманского магазина за последние 80 лет.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Последние новости
Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики В Москве расстреляли автомобиль водителя Управделами президента России В Москве расстреляли автомобиль водителя Управделами президента России
Комментарии
В мире , Рем Колхас , Tiffany & Co , Китай , Шэньчжэнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Саакашвили предложили высокий пост в Грузии
Саакашвили предложили высокий пост в Грузии
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение