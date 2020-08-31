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В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский
Фото: globallookpress.com
Полицейский в американском Сент-Луисе, получивший тяжёлое ранение в результате стрельбы злоумышленника, скончался.
Об этом сообщает департамент полиции Сент-Луиса в своём Twitter.
Отмечается, что ещё один раненный в результате стрельбы полицейский был выписан из больницы.
Стрелявший злоумышленник разыскивается.
Ранее в результате стрельбы в кафе в Чикаго, штат Иллинойс, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
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В мире , Криминал , Сент-Луис
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