В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский 

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Полицейский в американском Сент-Луисе , получивший тяжёлое ранение в результате стрельбы злоумышленника, скончался.

It is with the heaviest of hearts that we report that our critically injured officer has died.



We cannot express how much we appreciate the hospital staff who continuously treated both officers for their injuries.



Thank you all for your continued thoughts & prayers! pic.twitter.com/8zWwE2aVqH— St. Louis, MO Police (@SLMPD) August 31, 2020 Об этом сообщает департамент полиции Сент-Луиса в своём Twitter.

Отмечается, что ещё один раненный в результате стрельбы полицейский был выписан из больницы.

Стрелявший злоумышленник разыскивается.

Ранее в результате стрельбы в кафе в Чикаго, штат Иллинойс, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.