Убийство Захарченко: сигналы на устранение шли полгода 

Власти Украины в течение полугода сигнализировали о том, что намерены убить бывшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко . Об этом сообщает «Царьград».

Захарченко, как сообщал «Рамблер», погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Сегодня обозреватель «Царьграда» Александр Степанов заявил, что сигналы о том, что Захарченко, «Батя», может быть убит, начали поступать из Киева еще в начале 2018-го. Контрразведка ДНР перехватывала эти сигналы, охрана Захарченко работала четко, однако это все равно произошло.

«Почему — варианты разные», — отмечает Степанов.

По его мнению, одним из вариантов является утечка среди своих, еще одним — подготовка нападения одновременно в нескольких точках, которые Захарченко часто посещал.