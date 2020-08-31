Убийство Захарченко: сигналы на устранение шли полгода 

Власти Украины в течение полугода сигнализировали о том, что намерены убить бывшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает «Царьград».
Захарченко, как сообщал «Рамблер», погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Сегодня обозреватель «Царьграда» Александр Степанов заявил, что сигналы о том, что Захарченко, «Батя», может быть убит, начали поступать из Киева еще в начале 2018-го. Контрразведка ДНР перехватывала эти сигналы, охрана Захарченко работала четко, однако это все равно произошло.
«Почему — варианты разные», — отмечает Степанов.
По его мнению, одним из вариантов является утечка среди своих, еще одним — подготовка нападения одновременно в нескольких точках, которые Захарченко часто посещал.
Власти ДНР задержали диверсантов Сергея Бешту и Владислава Зайцева по подозрению в причастности к убийству Захарченко. Они дали показания, согласно которым покушение организовали начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад и помощник Сергей Моторин, а одним из непосредственных участников убийства был сотрудник 5-го управления Андрей Байдалы по прозвищу Швед.