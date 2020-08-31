Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко объявил, что в Белоруссии пройдет референдум по новой конституции 

Газета.Ru 21 минуту назад
В Белоруссии пройдет референдум по обновленной конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет госагентство Белта.

"Хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас над новой конституцией работают специалисты, в том числе судьи Конституционного суда.
Лукашенко снова появился с автоматом
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
Газета.Ru: последние новости
"Марш равенства" в Одессе завершился дракой националистов и ЛГБТ-активистов "Марш равенства" в Одессе завершился дракой националистов и ЛГБТ-активистов Тихановская намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ Тихановская намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ В Нацразведке США заявили, что Китай опаснее России В Нацразведке США заявили, что Китай опаснее России
Комментарии 2
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Армия
Ефремов попросил суд о последнем желании
00:25
Ефремов попросил суд о последнем желании
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
«Натяните маску!» Европу накрывает вторая волна
00:51
«Натяните маску!» Европу накрывает вторая волна
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение