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Судьба Белоруссии. Главное

Пруты, колья: найдены тайники протестующих белорусов 

Артём Кульша 41 минуту назад
Пруты, колья: найдены тайники протестующих белорусов
Фото: Reuters
Военнослужащие Белоруссии обнаружили тайники участников акций протеста в стране. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.
9 августа, как сообщал «Рамблер», после окончания голосования на выборах президента Белоруссии в городах страны начались массовые акции протеста. Вчера Касинский рассказал, что на протяжении последних недель белорусские военнослужащие в ходе проведения различных мероприятий в рамках обеспечения безопасности страны обнаружили множество тайников. В них находились, в частности, пруты, покрышки, мешки с камнями, горючие жидкости, заостренные колья.

«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций!» — отметил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии.

На днях пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко распространила фотографию, на которой тот запечатлен с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер идентифицировал оружие как укороченный автомат АКС-74У в тюнинге.
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Комментарии
В мире , Максим Попенкер , Александр Лукашенко
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