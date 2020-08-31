Пруты, колья: найдены тайники протестующих белорусов 

Военнослужащие Белоруссии обнаружили тайники участников акций протеста в стране. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.

9 августа, как сообщал «Рамблер», после окончания голосования на выборах президента Белоруссии в городах страны начались массовые акции протеста. Вчера Касинский рассказал, что на протяжении последних недель белорусские военнослужащие в ходе проведения различных мероприятий в рамках обеспечения безопасности страны обнаружили множество тайников. В них находились, в частности, пруты, покрышки, мешки с камнями, горючие жидкости, заостренные колья.

«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций!» — отметил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии.