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Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи умер в возрасте 84 лет 

News.ru и ещё 24 3 часа назад
Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи
Фото: Saikat Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Индии скончался 84-летний экс-президент страны Пранаб Мукерджи. Об этом написал действующий глава государства Рам Натх Ковинд.

С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть — это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец, — сообщил президент страны в Twitter.

Он высказал соболезнования родным и близким политического деятеля, а также всем гражданам страны. Нынешний глава государства подчеркнул, что народ скорбит после известия о смерти Мукерджи.
Политик был 13-м президентом Индии. Он занимал эту должность с 25 июля 2012 года по 25 июля 2017 года. До этого с января 2009 года по 26 июля 2012 года он был министром финансов Индии. Во время президентских выборов политик набрал 70% голосов выборщиков. На новый срок Мукерджи отказался выдвигаться из-за преклонного возраста и плохого состояния здоровья.
NEWS.ru писал, что бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй умер в Больнице ветеранов Тайбэя в возрасте 97 лет. Причиной смерти стал септический шок и множественный отказ органов. Политик занимал должность главы государства с 13 января 1988 года по 20 мая 2000 года. При этом официально он был избран только в 1996 году. Являлся 4-м президентом Тайваня и первым официально избранным.
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Комментарии
В мире , Пранаб Мукерджи , Индия
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