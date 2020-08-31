Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

Индии скончался 84-летний экс-президент страны Пранаб Мукерджи . Об этом написал действующий глава государства Рам Натх Ковинд.

С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть — это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец, — сообщил президент страны в Twitter.

Он высказал соболезнования родным и близким политического деятеля, а также всем гражданам страны. Нынешний глава государства подчеркнул, что народ скорбит после известия о смерти Мукерджи.

Политик был 13-м президентом Индии. Он занимал эту должность с 25 июля 2012 года по 25 июля 2017 года. До этого с января 2009 года по 26 июля 2012 года он был министром финансов Индии. Во время президентских выборов политик набрал 70% голосов выборщиков. На новый срок Мукерджи отказался выдвигаться из-за преклонного возраста и плохого состояния здоровья.

NEWS.ru писал, что бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй умер в Больнице ветеранов Тайбэя в возрасте 97 лет. Причиной смерти стал септический шок и множественный отказ органов. Политик занимал должность главы государства с 13 января 1988 года по 20 мая 2000 года. При этом официально он был избран только в 1996 году. Являлся 4-м президентом Тайваня и первым официально избранным.