Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Брутально: Лукашенко вышел с тюнингованным «Калашниковым» 

Артём Кульша 2 часа назад
Брутально: Лукашенко вышел с тюнингованным «Калашниковым»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлен на новой фотографии с укороченным автоматом АКС-74У в тюнинге в руках. Об этом эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил РИА Новости.
9 августа, как сообщал «Рамблер», после окончания голосования на выборах президента Белоруссии в городах страны начались массовые акции протеста. 23 августа средства массовой информации распространили фотографию, на которой Лукашенко вышел к сотрудникам правоохранительных органов, которые охраняли порядок на акции, и пообещал им разобраться с протестующими. При этом президент был одет в бронежилет и держал в руках автомат.
Вчера РИА Новости поинтересовалось у пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о местонахождении президента в ходе очередной акции. В ответ она прислала снимок, на котором тот запечатлен на фоне Дворца независимости с автоматом в руках.

«Я разглядел АКС-74У в тюнинге», — сообщил Попенкер.

По его мнению, достаточно характерные моменты, в том числе очертания цевья (передняя часть ружейной ложи), свидетельствуют, что на снимке Лукашенко держит в руках укороченный автомат Калашникова в тюнинге.

«Все очень брутально», — добавил эксперт.

Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Комментарии 4
В мире , Максим Попенкер , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В России заявили о проигрыше Лукашенко
В России заявили о проигрыше Лукашенко
«Любовнице Лукашенко» разбили автомобиль
«Любовнице Лукашенко» разбили автомобиль
Видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Армия
Ефремов попросил суд исполнить его последнее желание
00:25
Ефремов попросил суд исполнить его последнее желание
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
«Натяните маску!» Европу накрывает вторая волна
00:51
«Натяните маску!» Европу накрывает вторая волна
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение