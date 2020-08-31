Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным , сообщило агентство Киодо в связи с намерением главы японского правительства уйти в отставку по состоянию здоровья.

Абэ также переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом , решив разъяснить лично свое намерение оставить пост премьера иностранным лидерам.

"Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом РФ Владимиром Путиным", — сообщает Киодо.

Абэ на прошлой неделе подтвердил на пресс-конференции, что принял решение о своей отставке. По словам премьера, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки и в 2007 году через год после избрания премьер-министром на первый срок. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он снова стал премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.