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СМИ: Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо в связи с намерением главы японского правительства уйти в отставку по состоянию здоровья.
Абэ также переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, решив разъяснить лично свое намерение оставить пост премьера иностранным лидерам.

"Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом РФ Владимиром Путиным", — сообщает Киодо.

Абэ на прошлой неделе подтвердил на пресс-конференции, что принял решение о своей отставке. По словам премьера, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки и в 2007 году через год после избрания премьер-министром на первый срок. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он снова стал премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.
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В мире , Политика , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , Владимир Путин , США , Япония
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