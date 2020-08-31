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Билл Гейтс испек торт по случаю юбилея Уоррена Баффета 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс испек шоколадный торт по случаю юбилея инвесторa Уоррена Баффетта, которому накануне исполнилось 90 лет, сообщает "Мир 24".
Гейтс опубликовал в Twitter видео, на котором он готовит угощение. В конце ролика Гейтс отрезает кусок и оставляет поздравление "С 90-летием, Уоррен!". Он пояснил, что ролик снят в честь диетических предпочтений Баффетта.
Ранее Гейтс рассказал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. Его последствия превзойдут вред от пандемии коронавируса.
Основатель Microsoft заявил, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции, — 14 человек на 100 000 населения. Но к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше, уточнил Гейтс.
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В мире , Видео , Билл Гейтс , Уоррен Баффетт , Уоррен Баффет , Microsoft , Mir24.TV
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