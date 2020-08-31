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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах 

РИА Новости 39 минут назад
Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.

"Как и в вопросе полученных голосов, так и в отношении мандатов. Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", — заявил он в штабе ДПС, трансляцию вела пресс-служба партии.

Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
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В мире , Видео , Демократическая партия США , ГИБДД , Черногория
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