Трамп нашел единственный способ прекратить протесты в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Твиттере.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!», — подчеркнул республиканец-президент.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!

