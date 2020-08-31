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Twitter (США): Трамп нашел способ прекратить протесты в США 

ИноСМИ и ещё 16 34 минуты назад
Трамп нашел единственный способ прекратить протесты в США
Фото: © AP Photo, Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Твиттере.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!», — подчеркнул республиканец-президент.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020
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В мире , Дональд Трамп , США
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