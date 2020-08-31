США нашли страну, которая опаснее России

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет большую угрозу для национальной безопасности Америки, чем Россия . Об этом сообщает Fox News.

«Я не хочу преуменьшать значение России. Она представляет серьезную угрозу национальной безопасности, но сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — отметил Рэтклифф. По его словам, те, кто не согласен с этим, «просто политизируют разведку в собственных интересах».

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».