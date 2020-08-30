Эксперт рассказал об автомате Лукашенко

Белоруссий президент Александр Лукашенко на новой фотографии с оружием в руках, скорее всего, держит укороченный автомат АКС-74У в тюнинге, заявил РИА Новости российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о местонахождении белорусского лидера Александра Лукашенко и о том, следит ли он за ситуацией в Минске , где проходила несанкционированная акция оппозиции, прислала его фото с автоматом на фоне Дворца независимости.

"Я разглядел АКМ-74У в тюнинге. Достаточно характерные моменты есть. Насколько я могу судить, это укороченный автомат Калашникова в каком-то тюнинге, судя по очертаниям цевья. Все очень брутально", — сказал Попенкер.

Он уточнил, что автомат очень распространен на всем постсоветском пространстве. Им вооружали экипажи боевых машин и вертолетов в качестве оружия самообороны. Также сактивно использовался спецназом как оружие ближнего боя. Кроме того, уже во времена после развала Советского Союза этими автоматами снабжали милицию, так как он был компактнее, чем полноразмерные автоматы.

Ранее Лукашенко уже появлялся с оружием в руках. 23 августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.