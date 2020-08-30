МИД Германии вызовет посла Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко из-за задержания и лишении аккредитации журналистов в республике, пишет РИА "Новости".
"Посол Белоруссии будет вызван в министерство иностранных дел", — заявил источник в правительстве.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия решительно выступает против задержания и лишения аккредитации журналистов в Белорусии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.