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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко снова появился с автоматом 

Майк Габриелян 8 часов назад
Лукашенко снова появился с автоматом
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился в своей резиденции с боевым автоматом Калашникова в руках.
Фото Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости прислала журналистам пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Это произошло после вопроса корреспондента РИА Новости о местонахождении белорусского лидера.
Сегодня в Минске оппозиция проводит акцию протеста. Манифестанты пришли на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко — Дворец Независимости. Там их встретило оцепление ОМОНа.
Это уже второе появление главы Белоруссии с оружием в руках во время выступлений оппозиции в Минске.
Неделю назад 23 августа многотысячная толпа манифестантов также пришла к президентскому дворцу. После этого Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский сенатор оценил воинственность Лукашенко, заявив, что тот «выглядит решительно, но сцена мрачная».
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В мире , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко , РИА Новости
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