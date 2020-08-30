Лукашенко снова появился с автоматом 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился в своей резиденции с боевым автоматом Калашникова в руках.

Фото Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости прислала журналистам пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт . Это произошло после вопроса корреспондента РИА Новости о местонахождении белорусского лидера.

Сегодня в Минске оппозиция проводит акцию протеста. Манифестанты пришли на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко — Дворец Независимости. Там их встретило оцепление ОМОНа.

Это уже второе появление главы Белоруссии с оружием в руках во время выступлений оппозиции в Минске.

Неделю назад 23 августа многотысячная толпа манифестантов также пришла к президентскому дворцу. После этого Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.