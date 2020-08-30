К центру Минска выдвинулась бронетехника 

В столицу Белоруссии ввели спецназ Внутренних войск на БТР и БМП. На улицах Минска появились несколько колонн бронетехники. Около десяти БТР-80 стянули к Дворцу независимости, сообщает Tut.by

Видео другой колонны, состоящей из БМП, опубликовал телеграм-канал Baza . На кадрах видно, как несколько бронемашин проезжают под городским виадуком.

Спецтехника и боевые машины пехоты с военнослужащими выдвинулись из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье, передает «Интерфакс» . Часть военнослужащих передвигается на десяти БМП, другие — на грузовых автомобилях.

Тяжелую технику ввели в центр города после начавшейся акции протеста.

Тысячи протестующих собрались сейчас возле дворца Независимости в Минске. Проходы оцеплены омоновцами с поднятыми щитами.

Манифестанты говорят, что пришли «поздравить» Лукашенко с днем рождения. Они принесли с собой игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы. Все это сложили на асфальте у ограждения. Также ко Дворцу принесли черный гроб и большого картонного таракана.

Силовики, в свою очередь, объявляют в мегафоны, что акция незаконна и требуют от толпы разойтись.