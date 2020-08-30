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Судьба Белоруссии. Главное

К центру Минска выдвинулась бронетехника 

Майк Габриелян 26 минут назад
В столицу Белоруссии ввели спецназ Внутренних войск на БТР и БМП. На улицах Минска появились несколько колонн бронетехники. Около десяти БТР-80 стянули к Дворцу независимости, сообщает Tut.by
Видео другой колонны, состоящей из БМП, опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах видно, как несколько бронемашин проезжают под городским виадуком.
Спецтехника и боевые машины пехоты с военнослужащими выдвинулись из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье, передает «Интерфакс». Часть военнослужащих передвигается на десяти БМП, другие — на грузовых автомобилях.
Тяжелую технику ввели в центр города после начавшейся акции протеста.
Тысячи протестующих собрались сейчас возле дворца Независимости в Минске. Проходы оцеплены омоновцами с поднятыми щитами.
Манифестанты говорят, что пришли «поздравить» Лукашенко с днем рождения. Они принесли с собой игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы. Все это сложили на асфальте у ограждения. Также ко Дворцу принесли черный гроб и большого картонного таракана.
Один из лидеров оппозиции Мария Колесникова призывает людей не подходить близко к ОМОНу, передает РИА Новости.
Силовики, в свою очередь, объявляют в мегафоны, что акция незаконна и требуют от толпы разойтись.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко исполнятся сегодня 66 лет, по телефону его поздравил Владимир Путин.
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В мире , Мария Колесникова , Владимир Путин , РИА Новости , Интерфакс , Минск
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