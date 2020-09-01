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В МВД Белоруссии признали, что «перегибают» по отношению к журналистам 

РИА Новости и ещё 16 16 минут назад
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, говоря о пострадавших во время акций протеста после выборов в республике журналистах, заявил, что в некоторых случаях они сами были виноваты, но порой и сотрудники милиции "перегибали".

"Сами (журналисты — ред.) иногда виноваты, и мы иногда бываем, надо признаться, (виноватыми — ред.), перегибаем. Тоже их (сотрудников милиции — ред.) все время учу, что с прессой ссориться нельзя", — сказал глава МВД в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что журналисты должны продолжать работать, объективно освещать события, но при этом не забывать о личной безопасности.

"А сотрудникам правопорядка тоже нужно помнить, что журналист имеет право на съемку, это его работа", — сказал министр.

Он считает правильным, когда журналисты обозначают себя как пресса, чтобы не быть перепутанными с протестующими, но обратил внимание, что порой сотрудникам милиции во время протестов сложно быстро среагировать на журналиста.

"Надо понимать, что в месте, где сталкиваются массы людей и клокочут страсти… когда ты только что получил камнем в щит, слева — по челюсти, справа бьют твоего товарища, за секунду определить, что это — журналист, я его обойду, не всегда возможно. Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора и выбрать сознательно и обойти (сложно — ред.)… Ну пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают, нет же, лезут в самое пекло", — отметил Караев.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Комментарии
В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Юрий Караев , Александр Лукашенко , МВД , Russia Today
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