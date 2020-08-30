«Свяжите меня с Путиным»

Бывший руководитель администрации премьер-министра Великобритании Ник Тимоти рассказал про инцидент в 2017 году, когда глава Белого дома Дональд Трамп кричал на своего тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна из-за несостоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Случай произошел во время встречи с делегацией из Лондона в офисе администрации президента США в Вашингтоне, когда кто-то из присутствующих чиновников сообщил, что Путин недавно звонил Трампу. Это вызвало гнев американского лидера, обращенный на Флинна, передает РИА «Новости».

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол. Трамп громким голосом потребовал: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной», — вспомнил Тимоти.

Будущий соперник Трампа на выборах — кандидат от Демократической партии Джо Байден — тут же поспешил выступить с обвинением, что нацразведка прекратила брифинги для членов комитетов конгресса по разведке, якобы чтобы скрыть «вмешательство» России в выборы.

В заявлении Байдена говорится, что Трамп рассчитывает на поддержку его кандидатуры Москвой, и это «скроет ужасающие провалы, которые ввергли нас в многочисленные кризисы».

По мнению Байдена, Трамп не хочет, чтобы американский народ знал о тех шагах, которые якобы предпринимают российские власти, чтобы помочь ему переизбраться, передает «Интерфакс».

По его мнению, Байден в случае своей победы не сможет работать с этими политиками на равных, так как «его лучшие годы [в политике] не были такими уж замечательными». Такое заявление Трамп сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.

По словам президента США, главы этих государств «только и мечтают» о победе Байдена. Победы демократа на президентских выборах хочет и Иран, полагает американский лидер.

«Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном», — пообещал глава Белого дома.

Кроме того, у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином, обратил внимание Трамп.

Китай завладеет Соединенными Штатами, если на ноябрьских выборах победит бывший вице-президент, предупредил его конкурент на выборах.

«Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — уверен глава государства.

В начале августа NBC News, ссылаясь на четыре источника, приближенных к Трампу, сообщил, что глава США выразил желание провести встречу с российским коллегой. Эта встреча, как утверждали источники, должна состоятся до 3 ноября, то есть до выборов американского президента.

Эти данные опроверг помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

«Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян», — сказал сотрудник Белого дома.

При этом собеседник телеканала заверил, что американская сторона хотела бы «улучшить отношения с Россией» и «достичь соглашения о контроле над вооружениями с РФ».

При этом он не пояснял, о каком конкретно договоре идет речь. В частности, он не упоминал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который действителен до февраля следующего года.

«Но это зависит от россиян. Им следует решить, как они будут действовать дальше на этом направлении.

Мы бы хотели, чтобы было соглашение о контроле над вооружениями с Россией», — добавил представитель администрации американского президента.

Чуть ранее Трамп опроверг слова своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он доверяет Путину больше, чем американской разведке.

Как указал американский лидер на своей странице в Twitter, Болтон и в данном высказывании, и в целом не показал себя способным интеллектуалом.

«Джон Болтон — один из самых тупых людей, которых я встречал в правительстве, а встречал я многих. Он часто заявляет, что я уважал и даже доверял Владимиру Путину больше, чем сотрудникам наших разведывательных агентств. Хотя, конечно, это неправда», — заверил президент США.

При этом он заметил, что многие бывшие главы американских правоохранительных ведомств действительно не заслуживали доверия.