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Экс-премьер министр Украины Витольд Фокин озаботился ситуацией с шахтными водами в ДНР и ЛНР. В интервью украинской прессе он заявил, что все мощности Донбасса якобы разрушены и уничтожены.

«Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», — сказал чиновник.

По мнению Фокина, необходимо «предотвратить возможную катастрофу». Иначе вода якобы заполнит все местные реки и озера и войдет в Азовское и Черное моря.

«Надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заявил Фокин, являющийся ныне заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Отметим, что пока киевские чиновники предрекают катастрофу ДНР и ЛНР, украинские шахтеры приступили к забастовкам из-за безнадежной финансовой ситуации. Долги по зарплате оцениваются уже в миллиарды рублей.