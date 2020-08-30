Предсказана катастрофа мощнее Чернобыля 

Экс-премьер министр Украины Витольд Фокин озаботился ситуацией с шахтными водами в ДНР и ЛНР. В интервью украинской прессе он заявил, что все мощности Донбасса якобы разрушены и уничтожены.
«Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», — сказал чиновник.
По мнению Фокина, необходимо «предотвратить возможную катастрофу». Иначе вода якобы заполнит все местные реки и озера и войдет в Азовское и Черное моря.
«Надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заявил Фокин, являющийся ныне заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
Отметим, что пока киевские чиновники предрекают катастрофу ДНР и ЛНР, украинские шахтеры приступили к забастовкам из-за безнадежной финансовой ситуации. Долги по зарплате оцениваются уже в миллиарды рублей.
Как передавал «Рамблер», сегодня, в свой профессиональный праздник сорок горняков шахты «Надежда» во Львовской области отказались подниматься на поверхность. Они бастуют из-за невыплаченных денег. По всей стране (по данным Минэнерго), шахтерам задолжали около 26 миллионов долларов. Профсоюзы говорят, что реальный цифра в два раза больше.