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Судьба Белоруссии. Главное

Протестующие решили подарить Лукашенко на день рождения огромного таракана 

News.ru 43 минуты назад
Лукашенко подарили таракана
Фото: РИА Новости
Участники акции протеста несут в центр Минска огромного таракана. Таким образом они поздравляют с днём рождения президента страны Александра Лукашенко, которого оппозиционеры называют тараканом.
Они несут фигуру «царь-таракана», прикреплённую к палкам, под бой барабанов, передаёт Euroradio.

С днём рождения, — кричат активисты.

30 августа Лукашенко празднует день рождения. Его поздравил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
Darius Mataitis/Global Look Press
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru
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Комментарии 87
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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