Лукашенко подарили таракана

Участники акции протеста несут в центр Минска огромного таракана. Таким образом они поздравляют с днём рождения президента страны Александра Лукашенко, которого оппозиционеры называют тараканом.
Они несут фигуру «царь-таракана», прикреплённую к палкам, под бой барабанов, передаёт Euroradio.
С днём рождения, — кричат активисты.
Царь-Таракан около филармонии в Минске
NEXTA Live pic.twitter.com/DpQZdpsfQU— ❌lia tkacheva (@liamar1) August 30, 2020
30 августа Лукашенко празднует день рождения. Его поздравил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
Darius Mataitis/Global Look Press
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru