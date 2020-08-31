Правление в Черногории Демократической партии социалистов ( ДПС ) президента Мило Джукановича окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич после первых данных exit poll, по данным которых побеждает оппозиционная коалиция.

НПО "Центр мониторинга и исследований" сообщило, что на основании обработки данных 70% данных exit poll коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" — 12,4%, партия URA — 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

"Точно известно, что ДПС с постоянными коалиционными партнерами не имеет парламентарного большинства. По к этому моменту обработанным данным с избирательных мест могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", — заявил оппозиционный лидер агентству.

"Конечно, необходимо посчитать каждый голос, но главная победа граждан Черногории — это то, что наконец-то дошло до смены власти. То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы, наконец, окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", — подчеркнул Кнежевич.