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Протестующие повредили автомобиль милиции в Миснке 

Вечерняя Москва и ещё 21 8 часов назад
Протестующие повредили автомобиль милиции в Миснке
Фото: Вечерняя Москва
Протестующие повредили автомобиль милиции во время акции в центре Минска. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

— Сегодня, 30 августа, около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий, — отметила она в личном Telegram-канале.

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В мире , Белоруссия в огне , Ольга Чемоданова , МВД , Минск
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