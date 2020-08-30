Протестующие повредили автомобиль милиции в Миснке 

— Сегодня, 30 августа, около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий, — отметила она в личном Telegram-канале.