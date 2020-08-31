В Казахстане объявили об ослаблении карантина 

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Власти Казахстана объявили об ослаблении карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова внесла изменения в соответствующее постановление.

В республике возобновят движение пригородных поездов, междугородние и пригородные автобусные перевозки. В случае соблюдения санитарных предписаний смогут начать работу учреждения культуры, спортивные центры и бассейны. Также возобновить работу могут религиозные учреждения.

29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие жестких карантинных ограничений. Они были введены в начале июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. 30 июля жителей Казахстана обязали носить медицинские маски на улицах.

Коронавирусом в Казахстане заразилось более ста тысяч человек, 1523 пациента скончались.