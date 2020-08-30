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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина 

РИА Новости 1 час назад
Трамп взбесился из-за звонка Путина
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом, как передает Newsweek, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.
По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.

"Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", — вспоминает Тимоти.

По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
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В мире , США , Тимати , Тереза Мэй , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , Великобритания
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