Трамп взбесился из-за звонка Путина

По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.

"Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", — вспоминает Тимоти.

По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.