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Калифорния будет платить компенсацию потомкам рабов 

News.ru и ещё 2 21 минуту назад
Калифорния будет платить компенсацию потомкам рабов
Фото: Rosseforp/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press
Компенсацию потомкам рабов планируют выплачивать в Калифорнии. Для этого сенаторы штата создадут рабочую группу, которая изучит и представит рекомендации по компенсациям афроамериканцам.
Сенаторы уже поддержали решение о создании такой комиссии. В неё войдут девять человек, они подробно изучат влияние рабства в Калифорнии, пишет Associated Press.
Рекомендации по выплатам компенсаций потомкам рабов будут представлены к июлю 2023 года. В них должно будет прописано, в какой форме и кому давать деньги. Начать работу комиссия должна к июню следующего года. Но окончательное голосование по данному вопросу ещё только должно состояться.
Пагубные последствия системы рабского труда перечислила в своём выступлении сенатор от Лос-Анджелеса Холли Митчелл. Она указала, что среди темнокожего населения больше безработных, бездомных, преступников, больных, у них низкая успеваемость.

Система рабского труда, как в Калифорнии, так и по всей стране, породила последствия в виде пагубного воздействия расизма и неравенства, которые продолжают влиять на жизни темнокожих в Калифорнии, — сделала вывод политик.

Проекты аналогичные калифорнийскому уже рассматривались в Техасе и Нью-Йорке. Там предполагалось, что финансовая помощь темнокожим может поступать в виде содействия в приобретении жилья, снижения платы за обучение или профессиональной подготовки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из США провела ДНК-исследование, чтобы выяснить, откуда в страну в своё время привезли больше всего рабов. Экспертизу решили провести, чтобы выяснить, чьи потомки сейчас живут на американской территории.
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В мире , США , Холли Митчелл , Associated Press
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