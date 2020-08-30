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Зараженные коронавирусом мигранты покусали итальянских врачей 

Lenta.ru 35 минут назад
Зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей
Фото: FLAVIO LO SCALZO / Reuters
Мигранты из Нигерии, которые были помещены в военный госпиталь в Риме из-за заражения коронавирусом, напали на медицинский персонал и предприняли попытку сбежать из клиники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Представители министерства обороны рассказали, что две женщины и мужчина сначала потребовали выписать их из больницы, однако после отказа решили пробить себе дорогу силой. В ходе потасовки с буйными пациентами пострадали как итальянские врачи, так и военные. Возникший конфликт разрешили прибывшие на место карабинеры. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.
Журналисты также сообщают, что поводом для негодования нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего бенгальца, который сдал отрицательный тест на коронавирус.
Ранее житель китайского города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, напал на врача и ранил его из-за того, что доктор не смог вылечить импотенцию. Пациент по фамилии Инь обращался за помощью к 55-летнему профессору-урологу Мэн Цинцзиню из-за того, что страдал рядом сексуальных проблем, включая эректильную дисфункцию и низкое производство спермы. Инь пришел в больницу и сделал вид, что хочет попасть на прием к врачу. Он напал на Цзинцзиня и нанес ему 12 ножевых ран лица, руки и шеи.
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В мире , Министерство обороны
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