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В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич» 

RT на русском и ещё 5 22 минуты назад
В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона из-за попыток Китая приобрести предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич».

«Госсекретарь Помпео выразил беспокойство по поводу злонамеренных инвестиций КНР на Украине, что включает усилия Пекина по приобретению «Мотор Cич», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Также в ходе разговора стороны обсудили пандемию, ситуацию в Белоруссии и на Украине.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили развитие стратегического партнёрства их стран.
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В мире , Майкл Помпео , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Стивен Биган , МИД , Мотор Сич , Госдеп США , Китай , США
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