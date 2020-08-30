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Россию обвинили в активном вмешательстве в американские выборы 

Lenta.ru и ещё 4 19 минут назад
Старая история: У США вновь претензии к России
Фото: SARAH SILBIGER / Reuters
Россия активно вмешивается в президентские выборы в США. Об этом заявили спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, передает РИА Новости.
Согласно совместному заявлению, администрация президента США и лично Дональд Трамп намеренно создают ложное впечатление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и политике. В то же время демократы уверены, что только Россия активно вмешивается в этот процесс. Пелоси и Шифф отмечают, что Россия предпринимает целый комплекс мер по подрыву голосования и обеспечению наилучшего для себя исхода.
Данное заявление стало ответом на решение о прекращении проведения брифингов директора национальной разведки США по вопросу безопасности ноябрьских выборов президента и вмешательству в них.
Ранее Трамп рассказал о сливающих секретную информацию конгрессменах. По его словам, некоторые парламентарии передали прессе секретную информацию с брифингов, которые проводил директор национальной разведки США. Он добавил, что к тому же зачастую в СМИ сливают неверную информацию.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.
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Комментарии 20
В мире , Политика , Адам Шифф , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости , США
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