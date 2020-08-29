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Митингующие в Берлине попытались штурмовать здание Рейхстага 

Общественная служба новостей 44 минуты назад
Стало известно, что митингующие возле здания бундестага в Берлине попытались прорваться на территорию здания и устроить штурм. На видео, которое появилось в Сети, видно, как протестующим удалось перелезть через ограждения и убежать от силовиков.
Позже спецназ остановил бежавших. Известно, что задержаны порядка 100 человек.
На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»
Напомним, что протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом начались сегодня в Берлине. Участие в них приняли по меньшей мере 20 тысяч человек.
Недовольные введением дополнительных мер по ограничению, как сообщала Общественная служба новостей, скандировали «Путин» и приносили с собой российские флаги.
Сообщение Митингующие в Берлине попытались штурмовать здание Рейхстага появились сначала на Общественная служба новостей.
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В мире , Видео , Бундестаг
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