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Стало известно, что митингующие возле здания бундестага в Берлине попытались прорваться на территорию здания и устроить штурм. На видео, которое появилось в Сети, видно, как протестующим удалось перелезть через ограждения и убежать от силовиков.

Позже спецназ остановил бежавших. Известно, что задержаны порядка 100 человек.

Напомним, что протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом начались сегодня в Берлине. Участие в них приняли по меньшей мере 20 тысяч человек.

Недовольные введением дополнительных мер по ограничению, как сообщала Общественная служба новостей, скандировали «Путин» и приносили с собой российские флаги.

Сообщение Митингующие в Берлине попытались штурмовать здание Рейхстага появились сначала на Общественная служба новостей.