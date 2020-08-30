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Анонимные угрозы властям расследуют в Белоруссии 

News.ru и ещё 5 43 минуты назад
Анонимные угрозы властям расследуют в Белоруссии
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам анонимных угроз в адрес депутатов разных уровней. Народных избранников принуждают сложить полномочия, в противном случае обещая расправу над ними и близкими.
Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1». Отмечается, что давление осуществляется через Координационный совет оппозиции. Руководят процессом «зарубежные центры из Польши и Чехии». Виновным в угрозах силовики грозят карой, «где бы они ни находились».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после прошедших в этот день выборов президента. По данным ЦИК, победу на них праздновал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший больше 80% голосов. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционные силы в Белоруссии сформируют политическое движение. Об этом сообщила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. По её словам, к вопросу создания политического движения «будут возвращаться». Оппозиционерка отметила, что на протяжении 20 лет в Белоруссии не регистрировались новые партии.
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В мире , Александр Лукашенко , СКР
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