Зеленский увеличил минимальную зарплату на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет. В результате минимальная заработная плата в стране составит примерно $183, что на $13 больше предыдущего значения.

Документ приняла Верховная рада страны в ходе внеочередной сессии 25 августа.

Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения, — говорится на сайте украинского лидера.

С 1 сентября минимальная зарплата в стане будет составлять 5 тысяч гривен в месяц (около 13,5 тысяч рублей).