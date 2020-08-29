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Зеленский увеличил минимальную зарплату на Украине на $13 

News.ru и ещё 1 32 минуты назад
Зеленский увеличил минимальную зарплату на Украине
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет. В результате минимальная заработная плата в стране составит примерно $183, что на $13 больше предыдущего значения.
Документ приняла Верховная рада страны в ходе внеочередной сессии 25 августа.
Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения, — говорится на сайте украинского лидера.
С 1 сентября минимальная зарплата в стане будет составлять 5 тысяч гривен в месяц (около 13,5 тысяч рублей).
Как писал NEWS.ru, накануне украинское правительство утвердило план повышения минимальной зарплаты, согласно которому с января 2021 года она составит 6 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей), а с 1 июля 2021 года — 6,5 тысяч гривен (около 17,5 тысячи рублей).
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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