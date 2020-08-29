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Судьба Белоруссии. Главное

Колесникова назвала манипуляцией заявления Лукашенко о новой конституции Белоруссии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Колесникова назвала манипуляцией заявления Лукашенко
Фото: ТАСС
Предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении серьезных изменений в конституцию республики являются манипуляциями и попыткой задобрить протестующих. Об этом в субботу заявила член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube.

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он (Лукашенко — прим. ТАСС) очень сильно боится, — сказала Колесникова. — Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить".

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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , ИТАР-ТАСС
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