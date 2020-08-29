Колесникова назвала манипуляцией заявления Лукашенко

"Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он (Лукашенко — прим. ТАСС) очень сильно боится, — сказала Колесникова. — Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить".