На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!» 

Тысячи жителей Берлина вышли на улицы города и принялись скандировать «Путин!» У некоторых в руках российские флаги. Манифестанты протестуют против бессмысленных, на их взгляд, мер властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На видео автор говорит, что участники митинга ответили ему, почему вышли на улицы с российскими флагами.

«Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа».

Затем он поясняет, какова связь между Трампом и карантинными мерами, введенными властями ФРГ, но его голос тонет в гуле тысяч манифестантов.

Сегодня в центре Берлина собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций последнего времени. На подавление протестов брошены три тысячи полицейских, водометы. Очевидцы сообщают о солдатах бундесвера и даже танках в пригородах Берлина.