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На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!» 

Майк Габриелян 28 минут назад
Тысячи жителей Берлина вышли на улицы города и принялись скандировать «Путин!» У некоторых в руках российские флаги. Манифестанты протестуют против бессмысленных, на их взгляд, мер властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
На видео автор говорит, что участники митинга ответили ему, почему вышли на улицы с российскими флагами.

«Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа».

У посольства России в Берлине произошли столкновения
Затем он поясняет, какова связь между Трампом и карантинными мерами, введенными властями ФРГ, но его голос тонет в гуле тысяч манифестантов.
Сегодня в центре Берлина собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций последнего времени. На подавление протестов брошены три тысячи полицейских, водометы. Очевидцы сообщают о солдатах бундесвера и даже танках в пригородах Берлина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти Германии высказались по поводу акций протеста против коронавирусных ограничений, которые прошли в Берлине.
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