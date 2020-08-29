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У посольства России в Берлине произошли столкновения 

РИА Новости 54 минуты назад
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Фото: Reuters
Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ.

"У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны", — заявила собеседница агентства.

В Берлине разогнали противников мер по борьбе с коронавирусом
В Берлине в субботу проходят акции протеста противников ограничительных мер, введенных властями для борьбы с пандемией коронавируса. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные акции тех же организаторов — движения Querdenken 711 — 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией. Тогда в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу как и 1 августа полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.
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В мире , РИА Новости
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