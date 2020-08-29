Белоруссия признает Крым российским?

Как отблагодарить Путина

Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и Крым официально признан частью России Афганистаном КНДР . Не так уж и удивительно, что до сих пор список этих стран не прирос такими ближайшими российскими соседями и верными друзьями как Белоруссией и Казахстаном . Лидеры этих стран всегда соотносили события 2014 года с риском для статуса и суверенитета собственных территорий, поэтому сохраняли нейтральную позицию и не хотели портить отношения ни с Украиной, ни с так называемыми западными партнерами. Тем не менее, последние события выбора Александру Лукашенко не оставляют, если Кремль захочет, Владимира Владимировича придется отблагодарить.

Российскому президенту победные настроения сейчас явно не помешают, ведь пересидевшего на посту главы соседнего государства Александра Григорьевича, сравнивают именно с ним. И закипание политической обстановки в соседней Республике, таким образом, невыгодно ни одному, ни другому. Владимир Путин все обещанное своему коллеге на данный момент выполнил. Александру Григорьевичу, хоть он ничего громогласно и не обещал, политический должок России явно придется возвращать. И признание белорусским президентом Крыма российским вполне себе может стать ярким и громким реверансом. А чем еще в ближайшее время Лукашенко сможет «старшего брата» отблагодарить?

На что рассчитывал Зеленский?

Долгие годы, балансируя между Украиной и Россией, Лукашенко теперь однозначно встает на сторону Кремля. Намеренно ли белорусский лидер испортил отношения с Украиной, сейчас уже не важно, но то, что он выставил Зеленского в весьма неприглядном свете, это факт. И президенту Украины есть на что обижаться.

Дмитрий Кулеба. Украина приостановила любые контакты с Беларусью на неопределенное время. Об этом три дня назад заявил глава украинского МИД

«Я могу официально об этом вам сообщить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — подчеркнул министр.

В чем же могут заключаться эти «репутационные» потери?Накануне выборов, как известно, Лукашенко обещал выдать украинской стороне бравых российских ребят, задержанных на территории Белоруссии. СМИ их называют боевиками ЧВК Вагнера, а Украина подозревает некоторых из них в том, что они являлись участниками столкновений с ВСУ на Донбассе. И вот тут Александр Григорьевич свое обещание не сдержал, и добры молодцы почти полным составом благополучно вернулись в Москву. Зеленскому теперь очень больно, он публично выставлен лидером европейской страны, с которым никто не считается. Даже некогда близкие друзья.

Самое интересное, что Украина в любом случае не могла бы встать на сторону Лукашенко в контексте последних событий в Белоруссии. Статус страны, стремящейся в ЕС , сейчас этого точно не позволяет. Предложить Зеленскому Лукашенко изначально было нечего. Путин, напротив, оказывает ему всяческую поддержку и делает это открыто.

В такой ситуации Лукашенко ничего не стоит признать Крым российским. Санкций со стороны западных стран Александр Григорьевич уже не боится. Поводов для их введения уже предостаточно и без учета вопроса с Украиной.