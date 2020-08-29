«Я — один из задержанных 33 россиян в Белоруссии.. Мы не ожидали подобных действий… Нас отвезли в местное РОВД, разделили на маленькие группы и держали с мешками на головах в наручниках, лицом в пол. В автозаке один из сотрудников положил на меня доску и просто прыгал на ней… Затем начали водить на допросы в КГБ Белоруссии», — рассказал ЧВКашник с позывным «Злой».
«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, службы безопасности. Товарищ Лукашенко заявил, что так как не приехал генпрокурор РФ и генпрокурор Украины, было "принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину". Вот что заявил нам сын Лукашенко. После этого прошли формальности, мы подписали документы о нашем освобождении», — рассказал Николай.