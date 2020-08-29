«Вот что заявил нам сын Лукашенко»

«Я — один из задержанных 33 россиян в Белоруссии.. Мы не ожидали подобных действий… Нас отвезли в местное РОВД, разделили на маленькие группы и держали с мешками на головах в наручниках, лицом в пол. В автозаке один из сотрудников положил на меня доску и просто прыгал на ней… Затем начали водить на допросы в КГБ Белоруссии», — рассказал ЧВКашник с позывным «Злой».