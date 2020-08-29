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Судьба Белоруссии. Главное

«Вот что заявил нам сын Лукашенко»: «вагнеровец» прервал молчание 

Майк Габриелян 42 минуты назад
«Вот что заявил нам сын Лукашенко»
Фото: ТАСС
Один из 33 задержанных в Белоруссии россиян рассказал о встрече с сыном президента, Николаем Лукашенко. Его рассказ опубликовали на канале WarGonzo 29.

«Я — один из задержанных 33 россиян в Белоруссии.. Мы не ожидали подобных действий… Нас отвезли в местное РОВД, разделили на маленькие группы и держали с мешками на головах в наручниках, лицом в пол. В автозаке один из сотрудников положил на меня доску и просто прыгал на ней… Затем начали водить на допросы в КГБ Белоруссии», — рассказал ЧВКашник с позывным «Злой».

По его словам, кэгэбешники интересовались, «где находятся схроны оружия и какие задачи поставлены» отряду.
Через несколько дней, после переговоров Путина с Лукашенко, россиян отпустили. Перед этим они встретились с сыном белорусского президента.

«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, службы безопасности. Товарищ Лукашенко заявил, что так как не приехал генпрокурор РФ и генпрокурор Украины, было "принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину". Вот что заявил нам сын Лукашенко. После этого прошли формальности, мы подписали документы о нашем освобождении», — рассказал Николай.

Он добавил, что россияне сели в автобус, и в сопровождении сотрудников КГБ пересекли границу. Их встретили сотрудники ФСБ и отвезли в подмосковный санаторий на двухнедельный антикоронавирусный карантин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии.
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В мире , Николай Лукашенко , ФСБ , Генштаб , КГБ РБ , МВД
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