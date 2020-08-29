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В США выявили первый случай повторного заражения коронавирусом 

RTVI и ещё 1 9 часов назад
В США выявили случай повторного заражения коронавирусом
Фото: RTVI
В первый раз мужчина заразился в апреле. У него была боль в горле, кашель, головная боль и диарея. После лечения тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат и пациент вернулся домой.
Однако через 48 дней у него снова появились симптомы уже в тяжелой форме. Специалисты установили, что мужчина болел двумя разными штаммами вируса. Это и могло привести к повторному заражению. При этом исследователи считают, что это нормально, а один случай не доказывает широкого распространения явления.
США больше всех пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране около шести миллионов заразившихся, а 181 тысяча человек умерли от COVID-19.
О случае повторного заражения 24 августа сообщали ученые из Гонконга. Инфекцию обнаружили у 33-летнего программиста, который вернулся из Испании. Его поместили в больницу, хотя симптомов коронавируса у него нет. В этом случае, речь также идет о двух разных штаммах вируса. Еще два повторных заражения зафиксировали у пациентов в Бельгии и Нидерландах.
В середине июля британские ученые выпустили предварительную версию исследования, в котором говорится, что иммунитет к коронавирусу может продержаться всего несколько месяцев.
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