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В Анкаре заявили, что попытки Афин расширить свои воды могут привести к военному конфликту 

ТАСС 30 минут назад
Конфликт в море: Турция пригрозила Греции войной
Фото: Reuters
Стремление Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море может стать причиной военного конфликта. Такое мнение выразил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.

"Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", — цитирует политика агентство Anadolu.

Анкара проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, это вызвало серьезную обеспокоенность со стороны Афин. В связи с этим в пятницу в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, а также подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября, на случай если не будет прогресса с турецкой стороны.
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В мире , ЕС , Анкара , Греция , Турция
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