Конфликт в море: Турция пригрозила Греции войной

"Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", — цитирует политика агентство Anadolu.