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На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!» 

Lenta.ru и ещё 15 22 минуты назад
В Берлине, где тысячи жителей вышли протестовать против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом, начали скандировать «Путин!». Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
У посольства России в Берлине произошли столкновения
На опубликованном видео закадровый голос говорит, что спрашивал у участников митинга, почему они вышли с российскими флагами.

«Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа», — отметил мужчина.

Как сообщалось ранее, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. На месте дежурят три тысячи сотрудников полиции, пригнаны водометы. В пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.
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