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Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Задержанный в Минске «вагнеровец» сделал заявление
Фото: Ruptly
Один из 33 задержанных в Белоруссии россиян рассказал о встрече с сыном главы республики Александра Лукашенко Николаем. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на YouTube-канале WarGonzo 29.
По словам мужчины, они собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба.

«Товарищ Лукашенко заявил, что так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину. Вот, что заявил нам сын Лукашенко», — сказал он.

Россиянин также отметил, что в ходе задержания белорусские силовики заявили, что им якобы была дана конкретная разнарядка — 15 человек посадить, остальных отпустить.
Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США.
29 июля в республике были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.
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В мире , Конфликты , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генштаб , Минск
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