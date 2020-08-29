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Судьба Белоруссии. Главное

Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ 

Майк Габриелян 29 минут назад
Кризис в Минске: оппозиция заговорила о помощи РФ
Фото: Reuters
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассматривает Россию как международного посредника в переговорах оппозиции с властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с корой у нас тесные взаимоотношения», — сказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты также подчеркнула, что оппозиционеры намерены начать диалог с белорусским правительством как можно быстрее, «чтобы политический кризис не ударил по стране».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Тихановская в интервью французской газете Le Monde ответила на вопрос о переговорах с Россией. Она заявила, что «время пока не пришло».
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В мире , Политика , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Le Monde
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