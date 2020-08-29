В Белоруссии заблокировали новостные сайты

Причем в сети оператора A1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Ровно неделю назад министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений. По данным белорусского портала tut.by, тогда в список ресурсов, к которым был ограничен доступ, попали более 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов. Белорусская ассоциация журналистов в своем заявлении в связи с массовым ограничением доступа к медиаресурсам потребовала от властей республики разблокировать сайты и прекратить давление на СМИ. Власти тогда так и не пояснили блокировку сайтов.