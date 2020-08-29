В Белоруссии заблокировали новостные сайты

После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы
прекратили разгонять митинги силовыми методами.