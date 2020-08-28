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Судьба Белоруссии. Главное

Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России 

Lenta.ru 43 минуты назад
Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоился, что в Белоруссии может повториться Майдан. Его цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что опасается повторения того, что случилось на Украине в 2014 году. Французский лидер предрек силовую смену власти, если во внутренние дела республики вмешаются другие страны.

«У меня была возможность сказать [российскому президенту] Владимиру Путину, что я опасаюсь международной интервенции в Белоруссию, будь то военное или просто внешнее вмешательство», — признался Макрон.

Он подчеркнул, что продолжит общаться с Путиным, дабы тот уговорил президента республики Александра Лукашенко пойти на переговоры.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила надежду, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию. По мнению лидера Германии, нынешняя ситуация в республике отличается от того, что произошло в Восточной Германии в 1989 году, поскольку «тогда СССР не вмешивался в происходящее».
27 августа Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, это было сделано по просьбе Лукашенко.
Уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.
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В мире , Европа , СНГ , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МВД , Reuters , Франция
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