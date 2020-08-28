Пашинян угодил в связанный с РФ крупный скандал 

Как пишет «Свободная пресса» , в апреле и в мае 2020 года в Краснодарском крае и Воронеже были задержаны два самолета с контрабандными сигаретами из Армении. Армянские СМИ выяснили, что за нелегальными перевозками стоят брат жены Никола Пашиняна Грач Акопян, племянник премьера, депутат Сипан Пашинян, а также непосредственно супруга Никола Пашиняна Анна Акопян.

«Сигаретный бизнес продолжается около двух лет. Два года Армения составляет часть международной мафиозной системы, и огромные суммы идут прямо в семейный бюджет Никола Пашиняна», — утверждает экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

По его словам, для контрабанды применялась хитрая схема оформления груза в качестве товаров народного потребления.

Минасян также заявил, что после неудачных попыток контрабанды сигарет в Краснодар и Воронеж семья Пашиняна решила заняться поставками в Абхазию, а уже оттуда реализовывать товар в России.

Армянские СМИ утверждают, что без прикрытия влиятельных лиц как в России, так и в Армении переправить 40 тысяч тонн табачных изделий в разгар пандемии было бы просто невозможно. Кроме того, утверждается, что после остановки двух самолетов в Россию вылетел советник Никола Пашиняна Аршак Карапетян, которому благодаря личным связям удалось замять дипломатический скандал.

СМИ также отмечают, что факт армянского происхождения контрабанды подтверждает официальная статистика, согласно которой Армения в 2019 году стала потреблять на 10% больше сигарет, чем годом ранее.

«Либо граждане Армении все больше курят, либо и куда более вероятно, продукция вывозится контрабандой, и преимущественно в Россию», — пришли к выводу журналисты.

Как сообщал «Рамблер», Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении 8 мая 2018 года. Его жена Анна Акопян является главным редактором газеты «Айкакан жаманак».