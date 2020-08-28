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Судьба Белоруссии. Главное

Белоруссия назвала «паузу» в отношениях с Украиной вредной для обеих стран 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 59 минут назад
«Это ущерб»: Белоруссия жестко ответила Украине
Фото: Reuters
Объявленная Киевом «пауза» в диалоге с Минском наносит ущерб отношениям между странами, за него ответственность будет нести руководство Украины, заявили в белорусском МИД.

«Белоруссия не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — цитирует ТАСС сообщение белорусского ведомства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.
До этого отмечалось, что МИД Украины может внести на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.
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В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск
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