«Это ущерб»: Белоруссия жестко ответила Украине

Объявленная Киевом «пауза» в диалоге с Минском наносит ущерб отношениям между странами, за него ответственность будет нести руководство Украины, заявили в белорусском МИД.
«Белоруссия не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — цитирует ТАСС сообщение белорусского ведомства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.
До этого отмечалось, что МИД Украины может внести на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.