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Филиппинский чиновник случайно занялся сексом с секретаршей перед коллегами 

Слово и Дело 37 минут назад
Чиновник занялся сексом с секретаршей перед коллегами
Фото: Pixabay
Чиновник из филиппинской провинции Кавите вступил с секретаршей в интимную близость, забыв выключить камеру после онлайн-конференции.
Мужчина нажал не на ту кнопку, пытаясь выключить эфир. Коллеги филиппинского чиновника поневоле стали свидетелями эротической сцены с участием секретарши. Один из подчиненных чиновника снял происходящее на видео и выложил ролик в Сеть, передает LIFE.
Жители провинции настаивают на отставке политика. Мужчина после принесенных извинений перед "зрителями" больше не появлялся на рабочем месте. Коллеги чиновника предположили, что неловкий инцидент произошел из-за того, что филиппинец плохо разбирается в современных технологиях.
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