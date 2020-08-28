Чиновник занялся сексом с секретаршей перед коллегами

Чиновник из филиппинской провинции Кавите вступил с секретаршей в интимную близость, забыв выключить камеру после онлайн-конференции.

Мужчина нажал не на ту кнопку, пытаясь выключить эфир. Коллеги филиппинского чиновника поневоле стали свидетелями эротической сцены с участием секретарши. Один из подчиненных чиновника снял происходящее на видео и выложил ролик в Сеть, передает LIFE.

Жители провинции настаивают на отставке политика. Мужчина после принесенных извинений перед "зрителями" больше не появлялся на рабочем месте. Коллеги чиновника предположили, что неловкий инцидент произошел из-за того, что филиппинец плохо разбирается в современных технологиях.