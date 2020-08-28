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Украинский дипломат сделал неожиданное заявление по Донбассу 

РИА Новости Крым и ещё 5 1 час назад
Украинский дипломат сделал неожиданное заявление по Донбассу
Фото: РИА Новости Крым
Экс-глава украинского МИД и посол страны в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что Украине нужно временно отказаться от планов вернуть Донбасс, чтобы сохранить "западный вектор". Об этом политик заявил в интервью изданию "Европейская правда".

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы. Мы поддерживаем политический дискурс о Крыме, но не делаем ничего", — заявил экс-министр.

По его словам, Украине нужно выбрать одно из двух: сохранить западный вектор политики либо вернуть контроль над Донбассом.
При этом он согласился, что идея "отказаться на время от Донбасса" может вызвать широкую дискуссию и быть воспринято как "предательство".
Дипломат также рассказал о своем плане, который предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому. На первом этапе Пристайко советовал все же выполнять "Минск", но после признать его "неработающим" и пригласить международную миротворческую миссию.

"Я бы даже не выдвигал критическое требование — идет ли речь о миссии вдоль границы Украины с РФ, или вдоль линии. Но если будут миротворцы по линии фронта, то это означает, что мы отказываемся на длительное время от намерений восстановить свой суверенитет над территорией ОРДЛО", — рассказал посол.

При этом он отметил, что на практике завести миротворцев на линию невозможно, так как они все равно будут также "где-то там".
Третий вариант, по словам экс-главы МИДа, состоит в том, чтобы признать неспособность Украины реализовать свои намерения и восстановить суверенитет в Донбассе. Тогда в этом случае нужно "начать программу переселения, которая предусматривает постройку "городков-сателлитов", куда могут переехать люди из ДНР и ЛНР, уточнил Пристайко.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , Республика Крым , Великобритания
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