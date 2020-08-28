Во Франции у инкассаторов украли несколько миллионов евро 

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Во французском Лионе неизвестные налетчики украли из инкассаторского фургона несколько миллионов евро, пишет газета Le Progrès.

Как пишет издание, преступники напали на машину, когда ты выехала из здания Банка Франции. Налетчики заблокировали инкассаторов двумя автобусами и заставили открыть дверь, угрожая оружием.

Автомобили, на которых преступники скрылись, позже нашли сгоревшими за пределами города. Из-за происшествия никто не пострадал.