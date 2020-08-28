«Я говорила [ему] о том, что в вопросе Белоруссии необходимо уважать суверенитет страны, люди должны иметь возможность идти своим путем», — подчеркнула канцлер.

По ее словам, она также пыталась поговорить с президентом республики Александром Лукашенко , однако он не взял трубку.

Меркель выразила надежду, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию. По мнению лидера Германии, нынешняя ситуация в республике отличается от того, что произошло в Восточной Германии в 1989 году, поскольку «тогда СССР не вмешивался в происходящее».

Так канцлер отреагировала на заявление Путина о том, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов , который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, это было сделано по просьбе Лукашенко.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Фрагмент стены длиной 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.