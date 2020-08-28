Тихановская выступила с обращением к учителям

Тихановская подчеркнула, что 1 сентября в школы придут дети и родители, и им с учителями «придется взглянуть друг другу в глаза». Она напомнила, что тоже имеет педагогическое образование и работала с детьми.

«Я знаю, как важно ценить уважение детей и уважение их родителей. Давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования: сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет. Самое страшное, куда многих из вас втянули — это избирательные комиссии, где обеспечивался «нужный» результат», — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что тот результат был нужен не народу и не стране, а человеку, который «возомнил себя хозяином, в том числе вашим хозяином».

Тихановская отметила, что большинство учителей работают честно, но есть и те, кто под давлением или из-за желания выслужиться воровал голоса избирателей и «будущее у детей».

«Об этом вас спросят дети и их родители», — подчеркнула она.

Тихановская рассказала об угрозах уволить учителей, несогласных с государственной идеологией. Она призвала педагогов проявить солидарность и защитить коллег — честных учителей.

«Пусть увольняются махинаторы и карьеристы», — сказала Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко попросил защитить поддерживающих его учителей «от всяких нападок» и разобраться с теми, кто «перекинулся в другой лагерь». По его мнению, в школах должны работать только те учителя, которые следуют государственной идеологии.